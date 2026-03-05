L’Ancona confida nel Babbi show Il centravanti dovrà sostituire Kouko

L’Ancona prepara la finale di ritorno di Coppa Italia contro la Pistoiese, con il centravanti Babbi in campo al posto di Kouko. La squadra si è allenata regolarmente al Sorrentino tre giorni prima dell’evento, concentrandosi sulla strategia e sulla preparazione fisica. La partita si giocherà tra tre giorni e rappresenta un momento importante per il club.

Tre giorni alla finale di ritorno di Coppa Italia contro la Pistoiese: anche ieri l’Ancona s’è allenata regolarmente al Sorrentino. Compreso Rovinelli che nei giorni scorsi ha avuto il via libera dallo staff medico per riprendere il lavoro insieme ai compagni. Ma che, naturalmente, non sarà ancora pronto per scendere in campo sabato contro la Pistoiese. Le assenze per infortunio continuano a farsi sentire, insomma: Rovinelli è rientrato ma al massimo andrà in panchina, e ai box ci sono ancora Battista, Proromo e Pecci. In Coppa saranno assenti per squalifica anche il bomber Kouko e il trequartista Attasi. Maurizi dovrà fare i conti con gli... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Ancona riceve la carica dai tifosi. Oltre a Kouko anche Rovinelli è outPer l’Ancona la prima partita del 2026 è un banco di prova importantissimo e la squadra lo affronterà oggi senza diversi suoi protagonisti.

