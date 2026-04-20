Sangue sprecato nelle Marche il caos continua la CGIL | Tecnici allo stremo e macchinari fuori uso da 20 giorni

Nelle Marche la situazione del sangue continua a essere critica, con tecnici che sono al limite delle loro possibilità e apparecchiature che sono fuori uso da oltre venti giorni. La CGIL ha inviato una comunicazione urgente ai responsabili del settore sanitario per segnalare le difficoltà e il rischio di carenze. La crisi ha portato a disagi e a un senso di emergenza tra il personale e i cittadini.

Prosegue il caos sangue nelle Marche. In una comunicazione urgente inviata ai vertici sanitari della Regione la CGIL rivela un quadro allarmante e ben lontano dall'essere risolto all'interno dell'officina trasfusionale, con personale costretto a turni massacranti e macchinari per la refrigerazione del plasma guasti da oltre 20 giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sangue buttato nelle Marche, la denuncia di Ilenia, malata oncologica: “Quelle sacche di plasma per noi sono vita”Mentre la Regione Marche tenta di minimizzare i numeri dello spreco, parlando di "sole" 300 sacche di plasma scadute contro le 1. Plasma sprecato nelle Marche: opposizione chiede inchiesta esternaLa vicenda delle sacche di plasma non utilizzato ha scatenato una forte reazione politica nelle Marche, dove il consigliere regionale del Pd Fabrizio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lo scandalo del sangue sprecato, ancora nebbia sui numeri – VIDEO; Scandalo sangue Marche, multinazionale blocca altre 600 sacche di plasma: violati protocolli sicurezza e tracciabilità; Plasma sprecato: Avis chiederà conto ai responsabili. Dato l'allarme a gennaio 2024; Plasma sprecato, assessore 'l'Officina del sangue va inquadrata in un altro modo'. Sangue sprecato nelle Marche, il caos continua, la CGIL: Tecnici allo stremo e macchinari fuori uso da 20 giorniProsegue il caos sangue nelle Marche. In una comunicazione urgente inviata ai vertici sanitari della Regione la CGIL rivela un quadro allarmante e ben lontano dall’essere risolto all’interno ... fanpage.it Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo ... tg24.sky.it Plasma sprecato, assessore 'l'Officina del sangue va inquadrata in un altro modo'. Replica a interrogazione di Avs. "Nuova referente ha incarico temporaneo" #ANSA x.com PLASMA "BUTTATO" NELLE MARCHE AGGIORNAMENTO 9 APRILE 2026 Sangue sprecato nelle Marche, i conti non tornano: mancano all’appello altre 395 sacche di plasma. Un nuovo “buco nero” nella gestione del plasma nelle Marche: incrociando i dati - facebook.com facebook