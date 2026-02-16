Giornalisti sottopagati e contratti farlocchi multa a Fanpage Ma la sinistra tace

L’Inps ha multato con 3,5 milioni di euro Ciaopeople Srl, l’azienda che gestisce Fanpage, accusandola di aver stipulato contratti irregolari con i giornalisti. La sanzione arriva dopo un’ispezione che ha evidenziato pagamenti sottostimati e carenze nei contratti di lavoro. Nei mesi scorsi, diversi giornalisti hanno denunciato condizioni di lavoro precarie e compensi insufficienti, mentre i rappresentanti della piattaforma si sono limitati a commentare le indagini senza assumersi responsabilità. La vicenda ha fatto discutere anche tra gli esponenti della sinistra, che finora non hanno commentato

Multa di 3,5 milioni di euro per "contratti farlocchi". È questo l'esito di un'ispezione effettuata dall'Inps nei confronti di Ciaopeople Srl, editore di Fanpage, il giornale online diretto da Francesco Cancellato. "Il gruppo editoriale riesce a fare risparmi non da poco, circa il 40% rispetto ai normali stipendi di categoria", si legge sul quotidiano Libero che riporta la notizia diffusa dalla Fnsi. "L'applicazione scorretta dei contratti, non rappresenta solo un danno ai colleghi giornalisti, costretti a lavorare con stipendi inferiori e tutele minime, ma è anche un chiaro esempio di concorrenza sleale da parte di aziende che hanno bilanci milionari, pari a quelli dei grandi gruppi editoriali tradizionali", tuona la la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.