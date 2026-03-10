Una nuova polemica coinvolge il magistrato Bartolozzi, accusato di aver definito la magistratura come un

Non si placano i toni sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Al centro delle polemiche ci sono ora le dichiarazioni della capo di gabinetto del ministro della Giustizia Giusi Bartolozzi che, in un’intervista sulla tv siciliana Telecolor, ha così affermato: «Finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci. Faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle: votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione ». Parole che non sono andate giù all’Anm, l’Associazione nazionale magistrati, che ha chiesto di abbassare i toni come già fatto in precedenza dal presidente della Repubblica Mattarella. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - «Magistratura plotone d’esecuzione»: bufera su Bartolozzi, interviene anche l’Anm

Articoli correlati

Referendum, bufera su Giusi Bartolozzi: “La magistratura è un plotone d’esecuzione”. Chieste le dimissioniIl panorama politico italiano è stato recentemente travolto da una bufera mediatica e istituzionale a causa delle dichiarazioni di Giusi Bartolozzi,...

Bartolozzi: la magistratura è un plotone d’esecuzioneLa tensione politica si è accesa in Italia a seguito delle dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, che ha...

Contenuti e approfondimenti su Magistratura plotone

Temi più discussi: Bartolozzi: La magistratura è un plotone d’esecuzione. Nordio: Certo che si scuserà; 'Magistratura plotone d'esecuzione, con il sì ce la togliamo di mezzo', bufera su Bartolozzi; Giusi Bartolozzi: Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, è un plotone d'esecuzione; Bartolozzi: La magistratura è un plotone d'esecuzione, col sì ce la togliamo di mezzo.

Bartolozzi: «La magistratura è un plotone d’esecuzione». Nordio: «Certo che si scuserà»«Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot...sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione». Così il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nel suo ... ilsole24ore.com

Referendum sulla Giustizia: Bartolozzi fa discutere con i ‘plotoni di esecuzione’, interviene NordioLe dichiarazioni del capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, scatenano polemiche sul referendum, mentre il ministro Nordio interviene per chiarire e difendere. notizie.it

"La magistratura è un plotone d'esecuzione" x.com

Bartolozzi: "La magistratura è un plotone d'esecuzione, con il sì ce la togliamo di mezzo". Così la capo di gabinetto del ministero della Giustizia alla trasmissione Il Punto su Telecolor Siciliaweb #ANSA https://ow.ly/qHvY50Yrv6n - facebook.com facebook