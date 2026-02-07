È nato Futuro Nazionale Vannacci | Stamattina abbiamo registrato lo statuto Il simbolo? È stato depositato lo scorso 24 gennaio

Vannacci annuncia che questa mattina è nato ufficialmente il suo partito, Futuro Nazionale. Dopo aver depositato lo statuto, il leader ha confermato che il simbolo è stato registrato il 24 gennaio scorso. Vannacci si è detto soddisfatto, parlando di un “grande successo” per il primo passaggio ufficiale del nuovo soggetto politico. L’annuncio è arrivato durante un incontro a Chiavari, dove ha condiviso la buona notizia con i presenti.

Alla fine è nato. Il partito di Roberto Vannacci, “ Futuro Nazionale ”, «ha emesso il primo vagito stamattina (sabato 7 febbraio, ndr ) da un notaio a nostra scelta e già è un grande successo», dichiara l’ex generale a margine di un incontro a Chiavari. «Il simbolo per la registrazione è stato depositato il 24 gennaio scorso – ha detto -. Oggi abbiamo registrato lo statuto del partito ». Secondo Vannacci, chi entrerà a far parte della neo forza politica sono «persone che provengono da qualsiasi orientamento, sia ideologico che politico, ci sono tanti curiosi, tanti entusiasti che credono nell’Italia» e che vedono in lui e in Futuro Nazionale, a sua detta, «la risposta alle loro aspettative».🔗 Leggi su Open.online

Vannacci ha depositato un marchio che suggerisce l’intenzione di creare un nuovo soggetto politico, nonostante le tensioni interne.

La Nazione Futura di Giubilei ha presentato un esposto contro il simbolo di Futuro Nazionale depositato da Vannacci.

