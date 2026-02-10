Il generale Vannacci ha ufficializzato il nome del suo nuovo partito: “Futuro Nazionale”. La presentazione arriva a pochi giorni dalla sua elezione come europarlamentare con la Lega. Ora il passo successivo è lo statuto, che definisce le linee guida del movimento. La politica italiana si prepara a un nuovo soggetto, con l’ex militare pronto a portare avanti un progetto tutto suo.

Roma, 10 febbraio 2026 – ‘Futuro Nazionale con Vannacci’: è questo il nome ufficiale del nuovo partito del generale ed europarlamentare eletto con la Lega. Lo si legge nel corposo Statuto (ben 56 articoli e 4 disposizioni transitorie), firmato nei giorni scorsi davanti a un notaio in Toscana. Cinque soci fondatori. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, il documento indica 5 soci fondatori con Roberto Vannacci presidente nazionale per un mandato di tre anni. Gli altri soci sono Massimiliano Simoni (ex consigliere leghista nella regione Toscana) nel ruolo di coordinatore nazionale, i deputati ex leghisti Edoardo Ziello, nel ruolo di responsabile organizzativo nazionale, e Rossano Sasso che ha la delega per il sud Italia, mentre Annamaria Frigo è responsabile del tesseramento nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Futuro Nazionale con Vannacci: ecco il nome del partito del generale. Ora c’è anche lo Statuto

Roberto Vannacci ufficializza la nascita di un nuovo partito, chiamato

La nascita del nuovo partito di Vannacci si scontra subito con un problema.

