Futuro Nazionale con Vannacci | ecco il nome del partito del generale Ora c’è anche lo Statuto
Il generale Vannacci ha ufficializzato il nome del suo nuovo partito: “Futuro Nazionale”. La presentazione arriva a pochi giorni dalla sua elezione come europarlamentare con la Lega. Ora il passo successivo è lo statuto, che definisce le linee guida del movimento. La politica italiana si prepara a un nuovo soggetto, con l’ex militare pronto a portare avanti un progetto tutto suo.
Roma, 10 febbraio 2026 – ‘Futuro Nazionale con Vannacci’: è questo il nome ufficiale del nuovo partito del generale ed europarlamentare eletto con la Lega. Lo si legge nel corposo Statuto (ben 56 articoli e 4 disposizioni transitorie), firmato nei giorni scorsi davanti a un notaio in Toscana. Cinque soci fondatori. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, il documento indica 5 soci fondatori con Roberto Vannacci presidente nazionale per un mandato di tre anni. Gli altri soci sono Massimiliano Simoni (ex consigliere leghista nella regione Toscana) nel ruolo di coordinatore nazionale, i deputati ex leghisti Edoardo Ziello, nel ruolo di responsabile organizzativo nazionale, e Rossano Sasso che ha la delega per il sud Italia, mentre Annamaria Frigo è responsabile del tesseramento nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
