Referendum giustizia lo sfogo di Gratteri | C' è chi ha la schiena dritta
Il procuratore Nicola Gratteri si è scagliato contro chi associa il suo orientamento politico alle scelte sul referendum giustizia, sottolineando che molti agiscono per convinzione, non per interesse. Durante un'intervista, ha commentato che non è giusto etichettarlo come di sinistra solo perché si oppone alla riforma, criticando chi ancora non comprende che ci sono persone che seguono le proprie convinzioni senza tentare di accontentare le maggioranze. Gratteri ha anche aggiunto che alcune persone, nonostante le pressioni, mantengono la schiena dritta.
" Quindi io ora sarei di sinistra perché ritengo giusto votare no? Ma che logica è questa? Ma possibile che ancora non vi siete messi in testa che è possibile che ci siano delle persone viventi che hanno la schiena dritta e che fanno le cose per convinzione, non per convenienza, per convinzione". Così, il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha parlato delle polemiche sul referendum sulla riforma della giustizia intervenendo a un convegno intitolato 'I cartelli di sangue' nell'ambito della rassegna 'Nomadi Incontri 2026' a Novellara nel Reggiano. Rimanendo sul tema, "sul piano personale io mi posso dispiacere perché so cos'è, cosa vorrà dire poi negli anni successivi e quindi - ha argomentato - mi posso dispiacere per i giovani, per le nuove generazioni.
Referendum giustizia, bufera sulle dichiarazioni di Gratteri: “Parole sconcertanti. Lo denuncio”
Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, ha scatenato una bufera con le sue dichiarazioni di ieri pomeriggio, quando ha definito “sconcertanti” le parole di chi sostiene il sì alla riforma della giustizia nel referendum.
“Chi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene”: bufera per le parole di Gratteri
Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha scatenato una polemica con le sue ultime parole sul referendum giustizia.
Referendum Giustizia, Gratteri distrugge Nordio e spiega le ragioni della rimonta.
Argomenti discussi: Referendum, gli artisti per il No.Il fronte del Sì contro Gratteri; Bellocchio si sfoga: Portobello parla di Tortora, niente politica; Le accuse di Gratteri? Gli è scappata la frizione; Gratteri spacca l’Italia: Votano Sì imputati e massoneria deviata, Nordio lo sfida con test psico-attitudinali – la guerra per il referendum infuria.
