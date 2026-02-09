Al via il progetto Psicologia dello sport per favorire il benessere psicofisico degli adolescenti

È partito a Pescara il progetto “Psicologia dello sport” per aiutare gli adolescenti a stare meglio. La Asl di Pescara, tramite la Uosd medicina dello sport, ha avviato la seconda edizione di questa iniziativa. Il progetto si rivolge agli studenti delle scuole superiori, in particolare dell’istituto “Volta”. L’obiettivo è integrare l’offerta formativa con attività che migliorino il benessere psicofisico dei giovani.

Attraverso la Uosd medicina dello sport, la Asl di Pescara ha avviato la seconda edizione del progetto "Classi di psicologia dello sport, un'integrazione all'offerta formativa", rivolto agli istituti secondari superiori del comune all'istituto "Volta". Il progetto ha l'obiettivo di promuovere il.

