Anantara Concorso alla Maserati V4 Sport Zagato il premio ‘Best in Show’

(Adnkronos) – Si è conclusa nel migliore di modi con la vittoria come "migliore automobile del Concorso" la partecipazione di Maserati alla prima edizione di Anantara Concorso Roma. Il riconoscimento, fra i tanti assegnati dalla giuria internazionale presieduta da Adolfo Orsi jr. e composta da personaggi come Jean Todt, è andato alla Maserati V4 Sport Zagato che ha conquistato la targa di 'Best in Show' in quello che si è subito imposto come un appuntamento chiave del motorismo d'epoca di altissimo livello. L'evento internazionale dedicato all’eccellenza italiana ha visto la partecipazione di 70 vetture, tra le più rare e...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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La Capitale debutta nel circuito dei concorsi d’eleganza con Anantara Concorso RomaIl prossimo 16 aprile Roma entrerà ufficialmente nella geografia internazionale dei concorsi d’eleganza.

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Temi più discussi: Roma Capitale anche dell’auto d’epoca. Al via il Concorso d'eleganza Anantara; La storia di Maserati all’Anantara Concorso Roma 2026; Maserati protagonista alla prima edizione dell’Anantara Concorso Roma 2026; Maserati, i 100 anni del Tridente nello splendore del Pincio.

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Maserati chiude da protagonista la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma 2026Si è conclusa ieri la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, ovvero l’evento internazionale che ha portato nel cuore di Villa Borghese, presso la ... clubalfa.it

Anantara Concorso Roma celebra il meglio dell’automobile italiana con una rassegna di 60 splendide icone dell’Italian style. A cent’anni esatti dal primo Concorso per Carrozzerie tenutosi a Roma nel 1926, il nuovo evento organizzato dal gruppo Anantara H - facebook.com facebook

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