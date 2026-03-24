Carta d’identità apertura straordinaria dell’anagrafe

Apertura straordinaria degli sportelli anagrafici di città e del forese il mercoledì pomeriggio fino a fine maggio. A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida, né ai fini dell’espatrio, né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale. A prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, la carta d’identità cartacea sarà quindi inutilizzabile e dovrà essere sostituita con la carta d’identità elettronica (Cie). Per agevolare i cittadini, sono state previste aperture straordinarie degli sportelli anagrafici della città e del forese ogni mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 17, fino al 27 maggio, ad esclusione della giornata dell’8 aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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