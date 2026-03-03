Decentramento primo via libera alle cinque nuove circoscrizioni per ridisegnare la città

La seconda commissione consiliare ha approvato il Regolamento sul decentramento amministrativo e lo schema cartografico che definisce i confini delle cinque nuove circoscrizioni. Questa decisione rappresenta il primo passo verso il ripristino delle circoscrizioni nella città, con l’obiettivo di riorganizzare gli ambiti territoriali. Le nuove delimitazioni saranno utilizzate per strutturare i futuri organi di rappresentanza locale.

La commissione approva il regolamento e la mappa territoriale, Giordano: "Un passaggio storico per restituire protagonismo ai territori" Un passo decisivo verso il ritorno delle Circoscrizioni: la seconda commissione consiliare ha dato il via libera al Regolamento sul decentramento amministrativo e allo schema cartografico che ridisegna i confini dei nuovi organismi territoriali. Il provvedimento approvato dovrà adesso affrontare l'esame del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva. La Commissione, presieduta da Giuseppe Marino, ha licenziato una proposta che suddivide il territorio cittadino in cinque Circoscrizioni: A illustrare i contenuti del Regolamento è stato lo stesso Giordano, che ha definito la riforma "un passaggio storico per restituire protagonismo ai territori".