Nelle imminenti elezioni comunali di Salerno, il centrodestra si presenta con alcune novità significative. Forza Italia ha deciso di lasciare il sostegno al candidato sindaco, mentre Fratelli d’Italia mantiene la propria posizione. La riunione tra le forze di centrodestra ha portato a questa decisione, che riguarda le alleanze in vista del voto previsto per il 24 e 25 maggio. La situazione politica si è evoluta in modo evidente in vista delle amministrative.

I risvolti della ritrovata sintonia tra Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono rivelati clamorosi nel capoluogo, al voto il 24 e 25 maggio prossimi. Dopo l’incontro di questa mattina a Cava de’ Tirreni tra Fulvio Martusciello ed Edmondo Cirielli, riprende forma il centrodestra unito anche a Salerno. Fino a questo momento gli azzurri avevano espresso il loro sostegno, con la lista Forza Salerno, al civico Armando Zambrano (che aveva aggregato anche pezzi dell’ormai ex campo largo) mentre il resto della coalizione stava compatta sul meloniano Gherardo Maria Marenghi. Eterno stallo Porta Ovest, De Luca a Panico: «Approvi lui la variante» Ma tutto sembra essere di nuovo in discussione con i forzisti pronti a mollare Zambrano per ricomporre il fronte delle destre.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Comunali Salerno, centrodestra riunito: Forza Italia lascia Zambrano

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