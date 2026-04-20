Elezioni comunali Zambrano contro Forza Italia | La credibilità questa sconosciuta Il nostro progetto va avanti

In vista delle prossime elezioni comunali, Armando Zambrano ha deciso di continuare la sua campagna elettorale senza il supporto di Forza Italia, che invece ha scelto di sostenere un altro candidato sindaco all’interno del centrodestra. Zambrano ha commentato pubblicamente la decisione, criticando la credibilità del partito e confermando che il suo progetto politico prosegue indipendentemente da questa scelta. La competizione si svolge in un clima di tensione tra le diverse forze politiche coinvolte.

Armando Zambrano rompe il silenzio prosegue la sua campagna elettorale anche senza il sostegno di Forza Italia (che è tornata nel centrodestra e sosterrà il candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi). Attesa una riunione questa mattina con gli alleati della coalizione (in particolare con.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, Martusciello: "Ecco perchè Forza Italia appoggia Zambrano Sindaco"Il segretario regionale dei forzisti spiega la nascita della lista civica "Forza Salerno" a supporto dell'ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri... Elezioni comunali, la squadra di Zambrano: sfida tra big in "Oltre-Azione", "Forza Salerno" prende formaLa corsa a sindaco dell'ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri Armando Zambrano entra nel vivo con la definizione, ormai quasi ultimata della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni comunali, Zambrano contro Forza Italia: La credibilità, questa sconosciuta. Il nostro progetto va avanti; Comunali Salerno, centrodestra riunito: Forza Italia lascia Zambrano; Forza Italia, Martusciello ai segretari: Ai candidati chiedete il diploma; TULLIO FERRANTE (FORZA ITALIA): BENE UNITA’ DEL CENTRO DESTRA IN CAMPANIA PER COMUNALI 2026. Comunali Salerno, centrodestra riunito: Forza Italia lascia ZambranoI risvolti della ritrovata sintonia tra Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono rivelati clamorosi nel capoluogo, al voto il 24 e 25 maggio prossimi. Dopo l’incontro di ... ilmattino.it Comunali Salerno, Forza Italia pronta a lasciare Zambrano per MarenghiI risvolti della ritrovata sintonia tra Fratelli d’Italia e Forza Italia potrebbero rivelarsi davvero clamorosi nel capoluogo, al voto il 24 e 25 maggio prossimi. Dopo l’incontro ... ilmattino.it Sovranisti o liberali, lo scontro in Forza Italia arriva dentro Mediaset x.com ULTIM'ORA. Martusciello convoca tutti i candidati di Forza Italia a Salerno alle 19.00 - facebook.com facebook