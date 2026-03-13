Amerigo Verardi in concerto tra musica e passi di poetici

Amerigo Verardi, noto cantautore e produttore del panorama underground italiano, si esibisce in un concerto acustico e intimo. Sul palco presenta una selezione di brani scritti in oltre quaranta anni, accompagnati da letture di poesie. Lo spettacolo mira a mettere in evidenza la sua musica e la sua passione per la poesia, offrendo un momento di ascolto diretto e senza fronzoli.

Il concerto di Amerigo Verardi offre una versione minimalista (chitarra acustica, voce) di alcune canzoni delsuo vasto repertorio da solista e in gruppo (Lula, Allison Run, Lotus, VerardiAncona, Maverick Persona),alternate a letture tratte dai suoi libri di poesia. Con questa formula diviene ancora più affascinantel'incontro con il talento del musicista pugliese: la speciale alchimia sonora che oscilla in un originalissimomix fra linguaggi rock, pop, folk, etnici e psichedelici, viene arricchita dallo spirito visionario della suascrittura in versi. Nella sua nuova raccolta di poesie edita da Collettiva Edizioni, "Il semplice automatismodei...

