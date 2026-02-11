America's Cup Napoli per la prima volta assessori di Regione e Comune si siedono al tavolo E l'esigenza è soprattutto politica

Per la prima volta, assessori di Regione e Comune si sono seduti insieme per discutere dell’America’s Cup 2027. La riunione ha mostrato come ora le istituzioni vogliano collaborare, anche se le divergenze politiche restano. Manfredi cerca di coinvolgere più politici possibili, soprattutto a Palazzo Santa Lucia, dove finora le posizioni sull’evento e su Bagnoli erano molto diverse. La partita si gioca tutta sulla volontà di unire le forze per portare avanti un progetto che, finora, ha diviso più che unito.

