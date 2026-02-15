America’s Cup Regione e Comune Napoli rafforzano la collaborazione
Il presidente della Regione Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno deciso di intensificare la collaborazione tra enti per preparare l'America’s Cup del 2027. Durante un incontro con gli assessori regionali e comunali, hanno discusso di come coordinare meglio le risorse e le competenze, puntando a un lavoro più stretto e condiviso. La riunione si è svolta nel palazzo della Regione, con l’obiettivo di organizzare al meglio gli eventi e le infrastrutture necessarie per l’importante regata.
Una collaborazione istituzionale che si fondi sul confronto e sull’integrazione delle competenze. Se ne è discusso in una riunione di coordinamento tra il presidente della Giunta regionale Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, alla presenza degli assessori regionali e comunali, sulle modalità di un lavoro congiunto in vista dell ’America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027. Sono state condivise le priorità connesse all’organizzazione dell’evento su alcuni ambiti fondamentali come la gestione della logistica, il rafforzamento della rete di mobilità, la sicurezza degli eventi e dei luoghi coinvolti, il potenziamento dell’accoglienza e dei servizi al pubblico, nonché la valorizzazione e la riqualificazione del fronte mare – a partire da Bagnoli, sito di interesse nazionale oggetto di lavori di bonifica e rigenerazione – e degli spazi urbani interessati.🔗 Leggi su Ildenaro.it
