America’s Cup Regione e Comune Napoli rafforzano la collaborazione

Una collaborazione istituzionale che si fondi sul confronto e sull’integrazione delle competenze. Se ne è discusso in una riunione di coordinamento tra il presidente della Giunta regionale Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, alla presenza degli assessori regionali e comunali, sulle modalità di un lavoro congiunto in vista dell ’America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027. Sono state condivise le priorità connesse all’organizzazione dell’evento su alcuni ambiti fondamentali come la gestione della logistica, il rafforzamento della rete di mobilità, la sicurezza degli eventi e dei luoghi coinvolti, il potenziamento dell’accoglienza e dei servizi al pubblico, nonché la valorizzazione e la riqualificazione del fronte mare – a partire da Bagnoli, sito di interesse nazionale oggetto di lavori di bonifica e rigenerazione – e degli spazi urbani interessati.🔗 Leggi su Ildenaro.it

