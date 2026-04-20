Ambiente ripulisce il muro del Mediamuseum imbrattato dai vandali VIDEO

Ambiente Spa sta intervenendo per pulire il muro del palazzo che ospita il Mediamuseum, dopo che nei giorni scorsi era stato vandalizzato. Il muro, recentemente rinnovato, è stato imbrattato e ora viene ripulito dall’azienda incaricata. L’intervento si sta svolgendo nel rispetto delle procedure previste per ripristinare lo stato precedente. La situazione è stata resa nota attraverso un video pubblicato online.

Ambiente Spa si sta occupando di ripulire il muro del rinnovato palazzo che ospita il Mediamuseum che nei giorni scorsi era stato imbrattato da qualche vandalo.«C'è chi pensa che basti un pennarello per lasciare il segno. Noi crediamo che il vero segno lo lasci chi la città la cura, ogni giorno».🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La denuncia di un cittadino: "Atti vandalici sul muro del Mediamuseum appena restaurato"Un nostro lettore ci ha segnalato l'ennesimo atto di inciviltà ai danni di una struttura cittadina. “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti“E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti...