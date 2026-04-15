La denuncia di un cittadino | Atti vandalici sul muro del Mediamuseum appena restaurato

Un cittadino ha segnalato che il muro del Mediamuseum, l’ex tribunale recentemente restaurato, è stato imbrattato con scritte da ignoti. Si tratta di un atto di vandalismo che si aggiunge ad altri episodi di inciviltà ai danni di questa struttura cittadina. La denuncia è stata inoltrata alle autorità competenti, che si occuperanno di verificare l’accaduto e di adottare eventuali provvedimenti.

Un nostro lettore ci ha segnalato l'ennesimo atto di inciviltà ai danni di una struttura cittadina. Si tratta dell'ex tribunale, ovvero il Mediamuseum, dove ignoti hanno imbrattato con delle scritte il muretto appena restaurato.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione Dossier.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La denuncia di un cittadino: "Atti vandalici sulla mia auto nel parcheggio condominiale" [FOTO]«Stamattina (domenica 22 marzo, ndr) verso le ore 5 del mattino, la mia auto ha subito atti vandalici in via Lago di Bomba dentro il parcheggio... Montemesola, atti vandalici al campo da tennis di Largo Osanna: Il sindaco presenta denunciaTarantini Time QuotidianoAtti vandalici nelle strutture sportive di Largo Osanna a Montemesola. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Polizia di Stato a Modica denuncia tre cittadini per possesso di oggetti atti allo scasso; Denuncia condomino per stalking ma le telecamere sconfessano la vittima: torna libero l'indagato; Roma-Acilia. Gatto seviziato con un petardo. Enpa presenta denuncia in procura: Atto di crudeltà intollerabile; Medico del lavoro arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. La denuncia di Maria Caciotto: Consumato l’atto più antisportivo possibile. Un uomo, un allenatore, che usa la violenza fisica verso una calciatriceQuello che è successo domenica durante il match di campionato dell’Eva Milano è stato vergognoso. Parte cosi il commento di disgusto firmato dalla presidentessa Maria Cacciotto, al timone dell’ Eva ... msn.com Stuprata da tre calciatori, la denuncia shock di una studentessa: Quella notte mi finsi morta«Volevo stare solo con lui» ma poi «uno è comparso in stanza e si è seduto sul letto. Il terzo è arrivato dopo. Lo hanno chiamato al telefono», quindi, ... gazzettadelsud.it Già sottoposto a misure per atti persecutori, un 40enne di Alezio avrebbe continuato con pedinamenti, telefonate e messaggi minatori. Nuova denuncia della donna e provvedimento della Corte d’appello, eseguito dai carabinieri - facebook.com facebook La procura di Roma a marzo 2026 ha acquisito tutti gli atti del concorso da dirigente di Cristiana Luciani, moglie del deputato Luca Sbardella. A sapere dove fossero custoditi i compiti scritti erano soltanto tre persone, tra cui la funzionaria Barbieri. Stasera, 20. x.com