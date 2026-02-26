Qualcuno ha danneggiato la recente pista ciclopedonale di via Pacinotti lasciando una scritta con spray. Il primo tratto della nuova infrastruttura è stato preso di mira, creando un danno che richiederà interventi di ripristino. La situazione si presenta come un episodio di vandalismo che interrompe i lavori di completamento di un’opera pubblica appena realizzata.

“E ora?”. Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! A Sansepolcro nemmeno il tempo di finilla che già qualcuno c’ha messo la bomboletta: sulla ciclopedonale nuova di via Pacinotti spunta la scritta “E ora?” Oh via. nemmeno il tempo di finirla che già qualcuno c’ha messo lo zampino. Sulla nuova pista ciclopedonale di via Pacinotti, nel primo tratto appena realizzato, è comparsa una scritta fatta con la bomboletta spray: “E ora?”. Un gesto brutto, inutile e fuori luogo. Perché si parla di un’infrastruttura pubblica ancora da inaugurare, costruita con soldi destinati a migliorare la qualità della vita e la mobilità sostenibile di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lortica.it

