Plastica cicche e rifiuti I ragazzi dell’Iis Da Vinci ripuliscono la spiaggia

I ragazzi dell’Iis Da Vinci hanno dedicato la mattinata alla pulizia di una spiaggia, raccogliendo plastica, cicche e vari rifiuti abbandonati. Con guanti e sacchi, si sono impegnati per rimuovere i rifiuti che si trovavano sulla sabbia, contribuendo a migliorare l’aspetto del litorale. L’evento ha visto la partecipazione degli studenti, pronti a intervenire concretamente per l’ambiente.

È stata una mattinata dedicata all’ambiente e alla cittadinanza attiva quella che si è svolta all’ Area Floristica “Tre Case” di Civitanova, dove gli studenti della classe 1ª M di Scienze Applicate dell’Iis "Leonardo Da Vinci" hanno partecipato a un’attività di cleanup e monitoraggio dei rifiuti nell’ambito del progetto europeo " Joinable ", promosso da Amap con la collaborazione di Legambiente e Marche a Rifiuti Zero. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune, con il supporto dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Cognigni, rientra tra le attività del Premio Ambasciatore della Transizione Ecologica, promosso dall’assessorato alla Transizione Ecologica guidato da Roberta Belletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Plastica, cicche e rifiuti. I ragazzi dell’Iis Da Vinci ripuliscono la spiaggia Articoli correlati Lago Fusaro, in corso la rimozione dei rifiuti e della plastica: in campo i ragazzi dell’Area Penale di NapoliRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. I lupetti del Cngei ripuliscono la spiaggia libera n.1A due settimane dal devastante passaggio dell’uragano Harry sulle coste siciliane, mentre Catania prova lentamente a rialzarsi e molte aree attendono...