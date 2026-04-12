Ambiente studenti dell' Iti Marconi analizzano la sabbia di Riccione Nessuna microplastica trovata
Una delegazione di studenti dell’Istituto Tecnico Marconi di Forlì ha visitato Riccione, incontrando la sindaca nel municipio. Durante la visita, gli studenti hanno analizzato campioni di sabbia sulla spiaggia locale, constatando l’assenza di microplastiche. L’attività fa parte di un progetto ambientale volto a studiare la qualità delle spiagge e sensibilizzare sull’inquinamento marino. La visita si è svolta in un clima di scambio e confronto tra giovani e amministrazione comunale.
Tappa a Riccione per una delegazione di studenti di una classe terza dell’istituto tecnico tecnologico Marconi di Forlì, ricevuta dalla sindaca Daniela Angelini ha ricevuto in Comune. L'incontro ha segnato la conclusione dei progetti Poc-Orientamento e Piano Estate 2025 finanziati dalla Comunità.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ambiente, studenti del Marconi di Forlì analizzano la sabbia di Riccione. “Nessuna microplastica trovata”La sindaca Daniela Angelini ha ricevuto in municipio, nei giorni scorsi, una delegazione di studenti di una classe terza dell’istituto tecnico...
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