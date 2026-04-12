Ambiente studenti dell' Iti Marconi analizzano la sabbia di Riccione Nessuna microplastica trovata

Una delegazione di studenti dell’Istituto Tecnico Marconi di Forlì ha visitato Riccione, incontrando la sindaca nel municipio. Durante la visita, gli studenti hanno analizzato campioni di sabbia sulla spiaggia locale, constatando l’assenza di microplastiche. L’attività fa parte di un progetto ambientale volto a studiare la qualità delle spiagge e sensibilizzare sull’inquinamento marino. La visita si è svolta in un clima di scambio e confronto tra giovani e amministrazione comunale.