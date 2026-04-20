Ambesi | Regolamento sul ranking fatto coi piedi Sinner iscritto a Madrid | non capisco il problema

Durante l'ultima puntata di TennisMania, il giornalista e analista di Eurosport ha commentato alcune questioni legate al mondo del tennis. In particolare, ha criticato il regolamento sul ranking, definendolo poco chiaro, e ha espresso sorpresa nel sapere che un giocatore è iscritto a un torneo a Madrid, senza comprendere il motivo di questa decisione. Le sue dichiarazioni sono state fatte nel contesto di un approfondimento sui temi più discussi del momento.

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) si è pronunciato sui vari temi d’attualità del tennis internazionale, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è partiti dall’infortunio al n.2 del mondo, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato costretto al ritiro dal torneo di Barcellona e ha dovuto rinunciare al Masters1000 di Madrid. Defezioni che hanno alimentato non poche ipotesi sui tempi di recupero: “ Chi ha provato a spiegare la questione Alcaraz, ha fatto riferimento a contatti in Spagna. Tutto sta nel come viene diffusa la notizia. Si parla del n.2 del mondo, è normale farci delle ipotesi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ambesi: “Regolamento sul ranking fatto coi piedi. Sinner iscritto a Madrid: non capisco il problema” Notizie correlate Ambesi: “Sinner a Madrid? C’è un problema di allergia. Ma il contesto di gioco sarebbe favorevole”Nella puntata odierna di TennisMania relativa all’ATP 500 di Barcellona, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è... Jannik Sinner potrebbe saltare l’ATP di Madrid: la frase in sospeso e le implicazioni sul rankingJannik Sinner, dopo aver vinto il Masters 1000 di Montecarlo aggiudicandosi il primo grande torneo su terra battuta della carriera, non ha sciolto le...