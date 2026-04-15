Nella puntata di oggi di TennisMania dedicata all’ATP 500 di Barcellona, si è parlato di un possibile problema di allergia che potrebbe coinvolgere un tennista in vista del torneo di Madrid. Secondo quanto riferito, il giocatore avrebbe qualche difficoltà di natura allergica, anche se il contesto di gioco potrebbe risultare favorevole per la sua partecipazione. La trasmissione si è concentrata sulle condizioni di salute e sulle prospettive del giocatore in vista delle prossime competizioni.

Nella puntata odierna di TennisMania relativa all’ ATP 500 di Barcellona, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha parlato dei problemi ravvisati da Carlos Alcaraz in Catalogna e poi dei tanti record che Jannik Sinner infrangerebbe partecipando e magari vincendo a Madrid. Il problema al polso accusato da Carlos Alcaraz: “ Ha avuto un fastidio, è stato un contraccolpo, e subito è andato dal giudice di sedia chiedendo l’intervento del fisioterapista, non è che ci abbia marciato sopra, quindi mi viene da pensare che si sia trattato di un incidente del momento, poi superato, io vedo un po’ troppo allarmismo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner a Madrid? C’è un problema di allergia. Ma il contesto di gioco sarebbe favorevole”

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