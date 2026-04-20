Amaro Cuccù | Piccole speranze non possiamo più sbagliare
L'allenatore della Vigor Senigallia si è congratulato con il Castelfidardo, anche se ha sottolineato che la squadra non sta migliorando la posizione in classifica. Nel frattempo, l’allenatore dei locali ha espresso un certo disappunto, affermando che non ci sono più margini di errore e che le speranze sono poche. La partita si è conclusa con un risultato che non ha cambiato sostanzialmente la situazione in classifica per entrambe le squadre.
Il Castelfidardo riceve i complimenti dell’allenatore della Vigor Senigallia, Aldo Clementi, "ma non migliorano la classifica" dice un amareggiato mister Stefano Cuccù. Passo indietro dei fidardensi che dopo il buon pareggio di Giulianova cadono in casa, nel derby. "Abbiamo commesso degli errori compromettendo subito il risultato, siamo stati poco determinati anche in zona gol e quindi dobbiamo fare il mea culpa perché era una partita che dovevamo e potevamo vincere. Abbiamo commesso invece ancora troppi errori quindi dobbiamo pensare alla prossima. Abbiamo ancora delle speranze, continueremo ad allenarci con questa voglia, ma non potremo più sbagliare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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