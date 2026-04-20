Amaro Cuccù | Piccole speranze non possiamo più sbagliare

L'allenatore della Vigor Senigallia si è congratulato con il Castelfidardo, anche se ha sottolineato che la squadra non sta migliorando la posizione in classifica. Nel frattempo, l’allenatore dei locali ha espresso un certo disappunto, affermando che non ci sono più margini di errore e che le speranze sono poche. La partita si è conclusa con un risultato che non ha cambiato sostanzialmente la situazione in classifica per entrambe le squadre.