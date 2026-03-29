L'allenatore ha dichiarato che l'obiettivo è raggiungere il sesto posto in classifica, sottolineando l'importanza di non commettere errori nelle prossime cinque partite. Queste gare vedranno la squadra affrontare la Pianese, la Juventus N.G., il Gubbio e la Ternana, in un mini torneo che potrebbe determinare la posizione finale in campionato.

Obbiettivo sesto posto. Nelle ultime cinque di campionato sarà mini torneo con Pianese, Juventus N.G, Gubbio e Ternana. Vietato sbagliare. Non ha usato giri di parole Stellone alla vigilia della gara contro il Perugia. Oggi alle 17:30 la sua Vis ospiterà un Grifo sotto in classifica di undici punti. Lo potrà fare con diversi rientri importanti: "Oltre a Paganini e Pucciarelli, rientranti dalla squalifica, contro il Perugia ci saranno anche Berengo, Ferrari e Jallow. Niente da fare invece per Ceccacci, Primasso, Vezzoni, Franchetti Rosada e Tavernaro. Fuori anche Di Paola per squalifica. L’emergenza soprattutto in difesa resta ma avere più scelte rispetto l’ultimo pari a Guidonia sarà comuque importante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stellone: "Obiettivo sesto posto. Non possiamo sbagliare partita"

Articoli correlati

Leggi anche: Cuccù sprona i suoi alla vittoria contro il San Marino. Il centrocampista francese Dompnier: "Una partita che non possiamo sbagliare. Non bisogna fare errori». Castelfidardo, non c’è più tempo: "Serve la partita perfetta»

Andrea Costa, la spinta della difesa. Ora l’obiettivo è il sesto postoDifficile chiedere di più al campionato che sta portando avanti l’Andrea Costa di coach Luca Dalmonte.