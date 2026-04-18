Roma | distretto polizia Primavalle dedica sala alla memoria dell’agente Amar Kudin

Nella mattina del 18 novembre 2024, un agente in servizio nel XIV distretto Primavalle ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’alba. In suo ricordo, il distretto di Polizia ha deciso di dedicare una sala alla memoria dell’agente. L’evento ha coinvolto un veicolo che si è scontrato in circostanze non ancora rese note. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra colleghi e cittadini.

Era l’alba del 18 novembre 2024 quando Amar Kudin, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso il XIV distretto Primavalle, a Roma, perse tragicamente la vita a seguito di un incidente stradale. In quel momento, Kudin era impegnato in una attività di servizio. Dopo aver intrapreso un significativo percorso sportivo tra le fila del rugby delle Fiamme Oro, aveva deciso di proseguire il suo impegno nella Polizia di Stato, dedicandosi con grande determinazione alla tutela dei cittadini e al contrasto della criminalità. In quella drammatica circostanza, mentre si trovava insieme alla collega Giada e stava accompagnando presso gli uffici del Distretto un uomo fermato, l’impatto con un’altra volante si rivelò fatale per il giovane agente, che aveva solo trentadue anni.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: distretto polizia Primavalle dedica sala alla memoria dell’agente Amar Kudin Notizie correlate Leggi anche: Amar Kudin, una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidente Avellino Ovest, la Polizia Stradale dedica una sala alla memoria di Giuseppe Walter ManfraMartedì 21 aprile 2026, a Mercogliano (AV), si terrà la cerimonia di dedica della sala riunioni della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Primavalle: intitolata una sala del distretto alla memoria dell’agente scelto della Polizia di Stato Amar Kudin.; Amar Kudin, una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidente. Amar Kudin, una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidenteUn momento di commozione e ricordo. Un appuntamento per non dimenticare Amar Kudin, il poliziotto morto a 32 anni in un incidente stradale il 18 novembre del 2024 mentre era in servizio su una volante ... romatoday.it Amar Kudin, un anno fa la morte del poliziotto. Il Rugby Civitavecchia: I premi Man of the match porteranno il suo nomeÈ già trascorso un anno da quel tragico 18 novembre del 2024 quando il forte giocatore perse la vita in un incidente stradale - si legge in una nota stampa del Rugby Civitavecchia -. Stimatissimo da ... romatoday.it Amar Kudin, una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidente ift.tt/mChikp8 x.com Questura di Roma. . Primavalle: intitolata una sala del distretto alla memoria dell’agente scelto della Polizia di Stato Amar Kudin. #questuradiroma #essercisempre Polizia di Stato Clicca sul link per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it facebook