Amalfi nasce la Delegazione Confcommercio per dare voce al commercio locale

È stata ufficialmente costituita la Delegazione Confcommercio ad Amalfi, con l’obiettivo di rappresentare le imprese del territorio e sostenere il settore economico locale. La nuova struttura nasce per rafforzare la presenza delle attività commerciali e migliorare i servizi rivolti agli operatori. L’atto formale si è svolto con la firma del verbale di costituzione, alla presenza dei rappresentanti dell’associazione e delle autorità locali.