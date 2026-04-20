Amalfi nasce la Delegazione Confcommercio per dare voce al commercio locale
È stata ufficialmente costituita la Delegazione Confcommercio ad Amalfi, con l’obiettivo di rappresentare le imprese del territorio e sostenere il settore economico locale. La nuova struttura nasce per rafforzare la presenza delle attività commerciali e migliorare i servizi rivolti agli operatori. L’atto formale si è svolto con la firma del verbale di costituzione, alla presenza dei rappresentanti dell’associazione e delle autorità locali.
Si è ufficialmente costituita la Delegazione Confcommercio di Amalfi, un passo significativo per il rafforzamento della rappresentanza delle imprese del territorio e per la promozione del tessuto economico locale. Un’iniziativa che prende forma grazie anche alla partecipazione attiva di una rete.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Panoramica sull’argomento
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