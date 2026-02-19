Da lista civica a movimento regionale | nasce Adesso per dare voce a chi non ce l' ha
Nel 2020, una lista civica di Carovigno ha deciso di crescere e diventare un movimento regionale chiamato
Un progetto che parte dai comuni e punta a rivoluzionare il modo di fare politica sul territorio. Alessandro Leoci nominato coordinatore del nuovo gruppo nato dall'esperienza amministrativa di Carovigno CAROVIGNO - Solo tre anni fa nasceva come semplice lista civica a Carovigno. Oggi, "Adesso" ha mantenuto la sua promessa, trasformandosi ufficialmente in un movimento politico strutturato a livello regionale. L'atto costitutivo è stato firmato da un gruppo coeso di amministratori locali, con Alessandro Leoci, consigliere regionale nella XI legislatura, e Francesco Leoci, presidente del Consiglio comunale di Carovigno, come fondatori.🔗 Leggi su Brindisireport.it
