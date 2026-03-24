Venerdì 27 marzo 2026 è previsto uno sciopero nazionale che interesserà diversi settori dei trasporti pubblici in molte città italiane. Durante questa giornata, alcuni servizi di trasporto potrebbero essere sospesi o ridotti, coinvolgendo autobus, treni e metropolitane. La mobilitazione riguarda più categorie di lavoratori e potrebbe causare disagi agli utenti in diverse aree del paese.

Venerdì 27 marzo 2026 è attesa una nuova giornata di sciopero nazionale che coinvolge in modo significativo i trasporti pubblici in molte città italiane. La mobilitazione non riguarda solo bus, tram e metropolitane, ma avrà ripercussioni anche su altri settori come scuola e stampa, creando potenziali disagi per cittadini, pendolari e studenti. Nel corso della giornata di venerdì 27 marzo, servizi di trasporto urbano e suburbano potrebbero subire interruzioni prolungate o cancellazioni. Le agitazioni interessano soprattutto il Trasporto Pubblico Locale (TPL) di grandi aree metropolitane come Milano, Napoli e Torino, dove bus, tram e metropolitane rischiano di essere fermi per diverse ore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sciopero trasporti 27 marzo 2026: categorie coinvolte e servizi a rischio

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