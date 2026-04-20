Alto Calore CISAL Federenergia chiede intervento urgente al Prefetto di Avellino
Cisal Federenergia ha scritto una lettera al Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, riguardo alla situazione di Alto Calore. Nell’istanza, l’organizzazione ha richiesto un intervento urgente per affrontare le problematiche legate alla gestione dell’azienda. La richiesta viene presentata formalmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche o sui contenuti della comunicazione.
CisalFederenergia scrive al Prefetto di Avellino Rossana Riflesso per Alto Calore. “Prego.mo Prefetto, Questa Organizzazione, firmataria del C.C.N.L ha inoltrato in data 17 marzo 2026 con prot. 1426 sr, una PEC indirizzata all'amministratore Unico e al Direttore Generale di Alto Calore Servizi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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