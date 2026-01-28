Il gioco d' azzardo divora la Brianza a rischio anche i più piccoli | Fondamentale aiutare le famiglie

In una località della Brianza, le famiglie spendono ogni anno oltre 107 milioni di euro in giochi d’azzardo. La situazione preoccupa, soprattutto perché coinvolge anche i più giovani. Le autorità e le associazioni chiedono interventi immediati per aiutare chi si trova in difficoltà. La piaga del gioco si fa sentire forte e chiaro, e ora bisogna agire subito.

La denuncia arriva dall'ultimo report analizzato in Consiglio regionale dove una consigliera ha fatto una proposta per prevenire la ludopatia C'è un comune, in Brianza, in cui i suoi abitanti spendono 107 milioni di euro in un anno per il gioco d'azzardo. Quel comune è Varedo e si tratta di una cifra record, soprattutto considerando il fatto che il comune conta 14mila abitanti. Si tratta, almeno sulla carta, di una spesa di circa 7.600 euro pro capite. In tutta la Lombardia il giro d'affari raggiunge invece i 24 miliardi di euro. La provincia di Monza e Brianza si posiziona al quarto posto della classifica, sopra la media regionale per spesa pro capite, con 2.

Papa Leone ha espresso preoccupazione per l'impatto del gioco d’azzardo sulla famiglia e sulla società.

Il gioco d’azzardo rappresenta un fenomeno economico rilevante in Italia, con una spesa annuale di circa 157,4 miliardi di euro.

