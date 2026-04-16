La lotta al gioco d’azzardo arriva nelle fermate degli autobus

Una nuova campagna di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo è stata avviata dal Comune e coinvolgerà le fermate degli autobus della città per i prossimi 60 giorni. L’iniziativa mira a informare i cittadini sui rischi legati al gioco d’azzardo attraverso manifesti e materiali distribuiti nelle varie fermate. L’obiettivo è raggiungere un pubblico ampio e promuovere una maggiore consapevolezza sul tema.

È stata avviata la campagna di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo che sarà portata avanti dal Comune per i prossimi 60 giorni nelle fermate dei bus della città.Già oggi sui display delle fermate Amt si possono leggere i messaggi della campagna. “L’azzardo non è un gioco: crea dipendenza.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate La lotta al gioco d’azzardo: "Dati sempre più allarmanti". Tre giorni “al contrattacco”I dati relativi allo scorso anno sono allarmanti: 72 milioni giocati a Rho tra slot machine, VTL e Gratta&Vinci, una stima di 150 milioni totali tra... Farmaci scaduti, violazioni sulla sicurezza e lotta al gioco d’azzardo: multato un bar per oltre 3.000 euroSicurezza e lotta al gioco d’azzardo, controlli dei carabinieri: multato un bar per oltre 3. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lotta al gioco d’azzardo patologico, siglato protocollo Sds Firenze-sindacati; La lotta al gioco d’azzardo: Dati sempre più allarmanti. Tre giorni al contrattacco; Lotta a gioco patologico e minorile, Anj: ‘Sforzi concreti ma serve consolidamento’; Francia. Lotta a frodi e riciclaggio nel gioco d’azzardo, ANJ: Sistemi solidi ma da rafforzare. Asl AT. Lotta al Gioco d’azzardo, aprono due nuove sportelliIl Servizio curato dalla struttura delle dipendenze avrà due sportelli a Villanova e a Villafranca. Vogliamo dare un risposta a tutte le persone che finiscono in questo purtroppo sempre più vasto ... quotidianosanita.it Lotta al gioco d’azzardo. Progetto ‘Game Over’ avanti anche nel 2026. Piano da 50mila euroProsegue anche nel 2026 l’impegno del Circondario nel contrasto al gioco d’azzardo patologico, un fenomeno che – come confermato dai dati emersi da una recente indagine sul tema – ha ormai assunto ... ilrestodelcarlino.it #Scaroni sulla lotta per il quarto posto Cosa ha detto facebook Lotta scudetto o Champions Chivu chiude la discussione: «Se non capiamo l'ironia... Si è sempre parlato di qualificazione in Champions e allora mi sono messo anch'io a dire determinate cose, ma non mi sono inventato niente. Qualcuno forse l'ha presa trop x.com