La campagna elettorale si intensifica con numerosi dibattiti tra i candidati a sindaco previsti in questa settimana. Tra le forze politiche, l’Alternativa Comune è stata esclusa dai comitati di area vasta, con un rappresentante che ha definito la decisione come un’esclusione di fatto, ritenendo di essere stati considerati una lista esterna. Le discussioni pubbliche sui temi principali continuano a caratterizzare questa fase della campagna.

Dai, la campagna elettorale si va battente. È la settimana dei confronti tra candidati a sindaco. Confcommercio guarda ai due poli di centrodestra e centrosinistra, convocando in via XXV aprile giovedì alle 14, a colloquio con gli operatori del terziario, Marcello Comanducci, e alle 15 Vincenzo Ceccarelli. Stop. Il giorno seguente, venerdì alle 18, il Circolo Tennis Giotto apre le porte ai 5 sfidanti per Palazzo Cavallo (in attesa che Alternativa Comune sveli il suo candidato sindaco), per un confronto oltre i perimetri del rettangolo calcistico, incentrato sulle attività sportive (tutte), tra infrastrutture e agonismo. Chiude il cerchio il terzo dibattito, domenica 19 alle 20.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni, la settimana dei dibattiti. Alternativa Comune esclusa dai Cas: "Banditi perché siamo lista esterna"

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