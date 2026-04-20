Alta cucina vista mare a Jesolo

Da linkiesta.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Jesolo, il mare rappresenta ancora il fondale della città, ma negli ultimi tempi si è sviluppata una nuova offerta gastronomica di alta cucina con vista mare. Numerosi ristoranti e locali hanno aperto i loro spazi lungo la costa, proponendo piatti raffinati e menù curati, molti dei quali affacciati direttamente sulla spiaggia. Questa trasformazione ha portato a una maggiore attenzione verso l’offerta culinaria, attirando visitatori e residenti interessati a un’esperienza gastronomica di livello superiore.

A Jesolo il mare non basta più. O meglio, resta il fondale, su cui si costruisce altro. La seconda edizione del Jesolo Gourmet Festival, in programma dal 15 al 17 e dal 22 al 24 maggio, prova a ridefinire il posizionamento della città con un’operazione chiara: portare l’alta cucina dentro un contesto turistico consolidato e usarla come leva di racconto. Il format è semplice: dodici chef, dodici ristoranti locali, sei serate. Ogni cena è un incontro tra un ospite e una cucina residente, con l’obiettivo di costruire esperienze che non siano solo vetrina, ma dialogo. La differenza tra evento e progetto sta tutta qui: nella capacità di lanciare un dialogo tra professionisti di diverse zone e di lasciare qualcosa sul territorio.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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