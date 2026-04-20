Alta cucina vista mare a Jesolo

A Jesolo, il mare rappresenta ancora il fondale della città, ma negli ultimi tempi si è sviluppata una nuova offerta gastronomica di alta cucina con vista mare. Numerosi ristoranti e locali hanno aperto i loro spazi lungo la costa, proponendo piatti raffinati e menù curati, molti dei quali affacciati direttamente sulla spiaggia. Questa trasformazione ha portato a una maggiore attenzione verso l’offerta culinaria, attirando visitatori e residenti interessati a un’esperienza gastronomica di livello superiore.

A Jesolo il mare non basta più. O meglio, resta il fondale, su cui si costruisce altro. La seconda edizione del Jesolo Gourmet Festival, in programma dal 15 al 17 e dal 22 al 24 maggio, prova a ridefinire il posizionamento della città con un’operazione chiara: portare l’alta cucina dentro un contesto turistico consolidato e usarla come leva di racconto. Il format è semplice: dodici chef, dodici ristoranti locali, sei serate. Ogni cena è un incontro tra un ospite e una cucina residente, con l’obiettivo di costruire esperienze che non siano solo vetrina, ma dialogo. La differenza tra evento e progetto sta tutta qui: nella capacità di lanciare un dialogo tra professionisti di diverse zone e di lasciare qualcosa sul territorio.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Alta cucina vista mare a Jesolo Notizie correlate Leggi anche: A cena da Inno a Milano: vista Duomo, stile inaspettato e una cucina mai vista L’alta cucina è un modello in crisiNegli ultimi mesi le notizie che arrivano dal mondo dell’alta cucina hanno una tonalità diversa dal solito. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nonsolomare | Alta cucina vista mare a Jesolo; Riapre Da Gemma a Capri: tradizione e cucina contemporanea sul mare; I migliori ristoranti sul mare della Versilia; Riapre l’Hotel Raito: dentro il cinque stelle della Costiera amalfitana. NonsolomareAlta cucina vista mare a JesoloDodici chef, dodici ristoranti, sei serate per ridisegnare l’identità gastronomica della località balneare. Jesolo Gourmet Festival punta su una rete tra territorio e grandi firme per trasformare la ... linkiesta.it Ristoranti d’Italia per mangiare vista mareSole, caldo e voglia di mangiare all’aperto, possibilmente con una bella vista sul mare. Ecco, dunque, una selezione di ristoranti d’Italia, dalla Liguria alla Sicilia, che propongono una buona cucina ... tgcom24.mediaset.it È davvero così A dirlo, lo chef stellato più giovane di Spagna. Secondo lui, però, l’alta cucina ha un altro vantaggio: ce lo spiega qui sotto. facebook