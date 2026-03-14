L’alta cucina è un modello in crisi

Negli ultimi mesi, le notizie provenienti dal settore dell’alta cucina sono cambiate rispetto al passato. Chef e ristoranti di alta gamma affrontano difficoltà, e alcune strutture hanno annunciato chiusure o ristrutturazioni. Le voci di crisi si fanno sempre più insistenti, e la situazione attuale mette in discussione il modello tradizionale di questa cucina.

Negli ultimi mesi le notizie che arrivano dal mondo dell’alta cucina hanno una tonalità diversa dal solito. Non sono annunci di nuove aperture o di progetti visionari. Più spesso raccontano chiusure, cambi di rotta, tensioni interne. A Napoli ha chiuso Sustanza, il ristorante di Marco Ambrosino che in pochi anni era diventato uno degli indirizzi più interessanti della città. Sul Garda ha terminato il proprio percorso Lido 84, uno dei luoghi più rappresentativi della cucina italiana contemporanea, considerato uno dei fari della cucina internazionale. A Londra chiuderà Dinner by Heston Blumenthal, due stelle Michelin e uno dei ristoranti simbolo della scena britannica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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