Il sindaco di Bologna ha annunciato che l’ex Staveco sarà destinata a ospitare un polo sanitario, con nuovi ambulatori del Rizzoli e altri servizi. La discussione con la Regione riguarda l’assegnazione di questa struttura a finalità sanitarie. Contestualmente, si parla di una riprogrammazione degli immobili pubblici dismessi, tra cui 17 edifici, alcuni dei quali potrebbero essere destinati ad usi diversi. La decisione segue la riduzione degli investimenti ministeriali sulla Cittadella della Giustizia.

Bologna, 20 aprile 2026 - "Stiamo dialogando con la Regione per una funzione sanitaria". Il sindaco Matteo Lepore conferma la svolta sulla ex Staveco, dopo la riduzione degli investimenti da parte del ministero della Giustizia, previsti per la Cittadella della Giustizia. “Questo è molto importante perché ci permetterebbe di completare l'ingresso al parco di San Michele in Bosco e di vedere partire presto i lavori", conferma Lepore. Il Comune sta siglando un patto con la Regione per riqualificare il resto dell’ ex Staveco realizzando un nuovo grande polo sanitario. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacabologna-la-cittadella-giudiziaria-alla-staveco-pubblicato-il-bando-per-il-progetto-vb1jjxmr L’intesa riguarda 17 immobili in città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’ex Staveco un polo sanitario “con nuovi ambulatori del Rizzoli” (ma non solo). Ecco la ‘seconda vita’ di 17 immobili pubblici in disuso

Notizie correlate

Carpignano, l'ex scuola di via Badini diventa un polo sanitario: nuovi ambulatori per visite ed esamiIl centro storico di Carpignano Sesia si prepara a cambiare volto grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana.

Ex Frecciarossa, ecco City4: cinema, food, polo sanitario e formazione. Così rinasce il polo di via SostegnoPresentato il piano di rilancio: addio al vecchio modello di centro commerciale, la struttura diventa un hub di servizi.

Aggiornamenti e dibattiti

All’ex Staveco un polo sanitario con nuovi ambulatori del Rizzoli (ma non solo). Ecco la ‘seconda vita’ di 17 immobili pubblici in disusoLa novità è nel ‘Piano città di Bologna’ siglato oggi da Comune, Regione, Università e Agenzia del Demanio, che riguarda 17 immobili in città. Sette caserme dismesse restituite alla città per nuove ... ilrestodelcarlino.it

Lavori all’ex Staveco: Siamo molto preoccupati. Ora è dura parcheggiareNon si riesce a parcheggiare. Speriamo che il cantiere duri poco, è un punto troppo importante per la città. Dalla giornata di ieri il parcheggio nell’ex Staveco è chiuso per lavori di ampliamento. ilrestodelcarlino.it