Carpignano l' ex scuola di via Badini diventa un polo sanitario | nuovi ambulatori per visite ed esami

A Carpignano Sesia, l’ex scuola di via Badini sta per trasformarsi in un centro dedicato alla sanità, con nuovi ambulatori destinati a visite ed esami. L’intervento riguarda la riqualificazione di un edificio nel centro storico, che cambierà funzione per ospitare servizi sanitari. La fase di lavori è in corso, con l’obiettivo di rendere l’area più accessibile e funzionale per la comunità locale.

Il centro storico di Carpignano Sesia si prepara a cambiare volto grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana. Una parte dell'ex edificio scolastico di via Badini sarà infatti riqualificata per ospitare i nuovi poliambulatori cittadini. L'intervento rappresenta la fase conclusiva di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Piemonte, nasce il nuovo Cup per la prenotazione di visite ed esami“Proprio perché ci siamo resi conto che l’attuale Cup era un sistema ormai superato, con limiti strutturali evidenti, abbiamo scelto di non limitarci...