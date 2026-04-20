Allerta omogeneizzati | trovato veleno per topi nei prodotti HiPP

Un’allerta sanitaria si è diffusa in Europa centrale dopo che sono stati trovati residui di veleno per topi in alcuni vasetti di omogeneizzato prodotti dalla marca HiPP. La scoperta ha portato al richiamo immediato dei prodotti coinvolti e all’avvio di controlli più approfonditi sui lotti distribuiti. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno invitato i consumatori a verificare i prodotti presenti nelle proprie scorte.

Un’allerta sanitaria ha colpito l’Europa centrale dopo la scoperta di sostanze tossiche, specificamente veleno per topi, all’interno di alcuni vasetti di omogeneizzato prodotti dalla HiPP. La vicenda, che ha coinvolto l’Austria e si è estesa alla Germania, Ceca e Slovacchia, è scaturita dal sospetto di un consumatore austriaco che, notando alterazioni nell’odore e nell’aspetto del prodotto, ha allertato le autorità locali. L’indagine è partita in Austria, dove la Polizia Criminale Federale ha confermato la presenza di bromadiolone, un agente chimico che agisce contrastando la vitamina K nel corpo umano. Questa sostanza può compromettere la capacità di coagulazione del sangue, portando a possibili manifestazioni come lividi, sanguinamenti dalle mucose o feci contenenti sangue.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allerta omogeneizzati: trovato veleno per topi nei prodotti HiPP Notizie correlate Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Leggi anche: Veleno per topi negli omogeneizzati: ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trovato veleno per topi in un omogeneizzato HiPP in Austria: vasetti manomessi e in circolazione, maxi richiamo; Veleno per topi negli omogeneizzati | ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP; Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria Hipp ritira dei vasetti; Veleno per topo in un omogeneizzato manomesso ritirati migliaia di vasetti dai supermercati in tre Paesi. Trovato veleno per topi negli omogeneizzati HiPP in Austria, c’è rischio anche in Italia? Cosa sappiamo finoraÈ una storia che fa davvero rabbrividire quella che arriva dall’Austria dove almeno un vasetto di omogenizzato per bambini del noto produttore HiPP è risultato contaminato da veleno per topi. Tutto è ... greenme.it Veleno per topi in omogeneizzati, HiPP ritira il prodotto dai supermercati in AustriaVeleno per topi è stato trovato in un vasetto di omogeneizzato HiPP, costringendo la ditta a ritirare il prodotto da oltre 1.000 supermercati Spar (che includono Eurospar, Interspar e Maximarkt) in Au ... ansa.it Allarme omogeneizzati contaminati con topicida in Austria facebook