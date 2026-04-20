Alle Vallette il trionfo della nazionale ’orange’

Alle Vallette si è concluso il primo campionato del mondo individuale e a squadre per disabili a tecnica Feeder, con la vittoria dell’Italia in entrambe le categorie. La squadra azzurra ha conquistato i titoli, mentre nel 15° campionato del mondo per nazioni a tecnica Feeder si è piazzata al 12° posto. L’evento ha visto la partecipazione di diverse nazioni provenienti da vari paesi.

L’Italia vince entrambi i titoli del 1° campionato del mondo individuale e a squadre disabili a tecnica er, mentre nel 15° campionato del mondo per nazioni a tecnica er chiude al 12° posto. Sabato si sono chiusi, sui campi di gara delle Vallette e dei Cavalli sul Circondariale di Ostellato i due campionati che la federazione internazionale aveva assegnato alla Fipsas nazionale. Manifestazione pienamente riuscita da tutti i punti di vista, purtroppo l’unica nota dolente è stata quella relativa alla pescosità. Venendo all’aspetto prettamente agonistico la terza giornata di gara, del 15° mondiale per nazioni er, ha fatto registrare ancora un piccolo passo in avanti sulla presenza dei pesci e alla nostra squadra nazionale, formata da Lorenzo Sinibaldi, Marco Gatti, Mario Casale, Manuel Govi, Massimiliano Tacchetto, Diego Bruina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alle Vallette il trionfo della nazionale ’orange’ Notizie correlate Leggi anche: La manicure della primavera 2026 è orange Ospedale di Terni, la Giornata nazionale della Salute della donna: "Strumenti concreti alle cittadine" IL PROGRAMMAUndicesima edizione della ‘Giornata nazionale della Salute della donna’ organizzata dalla Fondazione Onda ets e rivolta agli ospedali con il ‘bollino...