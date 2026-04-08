Ospedale di Terni la Giornata nazionale della Salute della donna | Strumenti concreti alle cittadine IL PROGRAMMA

Nella giornata dedicata alla salute delle donne, si è svolta la undicesima edizione della manifestazione organizzata dalla Fondazione Onda ets, rivolta agli ospedali riconosciuti con il ‘bollino rosa’. L’evento si è concentrato sulla consegna di strumenti concreti alle cittadine, coinvolgendo strutture sanitarie di diverse regioni. La giornata ha visto incontri e iniziative presso l’ospedale di Terni, tra le quali si sono svolte attività informative e di sensibilizzazione.

Undicesima edizione della ‘Giornata nazionale della Salute della donna’ organizzata dalla Fondazione Onda ets e rivolta agli ospedali con il ‘bollino rosa’. Dal 22 al 29 aprile le strutture sanitarie dell’Umbria offriranno una serie di servizi gratuiti ‘Open week’ che spaziano dalla prevenzione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'IngrassiaUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione... Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale: perché la salute della bocca riguarda tutto il corpo Temi più discussi: Ospedale Terni, nuova vita per gli spazi del Pronto Soccorso: Ampliamento e rinnovamento per garantire massima dignità dei pazienti; L'ospedale di Terni dà il via al Percorso di chirurgia pediatrica; Ospedale Terni, carenza personale per laboratorio forense: avviso per biologi in pensione; Inner Wheel Terni dona un importante strumento al reparto di neurologia dell’ospedale. Terni, all'ospedale Santa Maria avviato il percorso di Chirurgia Pediatrica per i piccoli pazientiUna rete sanitaria regionale sempre più integrata, efficiente e orientata alla qualità e all'umanizzazione delle cure ... corrieredellumbria.it Gli Auguri di Pasqua della Ternana Calcio al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Terni(UNWEB) Terni. Nella giornata di Martedì 31 Marzo, una delegazione della TernanaCalcio, rappresentata dalla Presidente Claudia Rizzo e dai giocatori McJannet, Ndrecka, Pettinari, Panico e Leonardi ha ... umbrianotizieweb.it L'ospedale di Terni dà il via al Percorso di chirurgia pediatrica, grazie alla collaborazione interaziendale tra Perugia e Terni. - facebook.com facebook L'ospedale di Terni dà il via al Percorso di chirurgia pediatrica x.com