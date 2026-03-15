Per la primavera 2026, la manicure si tinge di arancione, un colore vivace e allegro che si distingue dalle tonalità tipiche di altre stagioni. Questa scelta si riflette nelle preferenze di chi desidera aggiungere un tocco di colore alle proprie mani, andando oltre le sfumature tradizionali di estate e autunno. L’arancione si conferma come una delle tonalità più audaci e divertenti di questa stagione.

Non solo estate e fluo e non solo autunno e Halloween. La manicure orange è perfetta per questa primavera 2026 perché racconta uno dei colori più accesi e divertenti di sempre. E con le sue sfumature rende la mano elegante e divertente allo stesso tempo, senza rinunciare al colore. I trend di quest’anno sono tantissimi e si possono declinare anche nella manicure. Manicure orange? Si, grazie: perfetta per la primavera 2026. Il contrasto tra superfici laccate e lucide, e finish più cremosi e meno luminosi permettono di modulare l’intensità del pigmento, per renderlo. più sofisticato. Da scegliere poi c’è anche la lunghezza dell’unghia: media, ma anche leggermente arrotondata, sostiene l’equilibrio del colore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La manicure della primavera 2026 è orange

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