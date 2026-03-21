La NASA comunica che alle 19 | 06 di oggi 21 marzo un asteroide si avvicinerà alla Terra

La NASA ha annunciato che oggi, 21 marzo, alle 19:06 ora italiana, un asteroide chiamato 2026 FS si avvicinerà alla Terra. L'asteroide, scoperto il 17 marzo, effettuerà un passaggio ravvicinato al nostro pianeta secondo le indicazioni dell'ente spaziale. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo a questa vicinanza.

L'asteroide 2026 FS scoperto il 17 marzo compirà questa sera un passaggio ravvicinato alla Terra. Il "sorvolo", come indicato dalla NASA, avverrà alle 19:06 ora italiana. Il sasso spaziale ha un diametro compreso tra i 21 e i 50 metri. Il passaggio sarà assolutamente sicuro per il nostro pianeta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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