All' Arsenale di Pisa torna la rassegna ' Cinque Mercoledì di emozioni'

All'Arsenale di Pisa si svolge la seconda edizione della rassegna 'Cinque Mercoledì di emozioni' al Cineclub Arsenale. L'evento combina arte e scienza per esplorare le reazioni emozionali generate dal binomio tra vino e musica. Quest'anno, il programma si arricchisce con degustazioni di cioccolati, vini aromatizzati e liquori, offrendo al pubblico diverse occasioni di confronto e scoperta.

Cantina Jazz, con dolci dopocena per misurare le emozioni suscitate da vino e musica. Primo appuntamento il 18 marzo 'Cinque mercoledì di emozioni' al Cineclub Arsenale di Pisa. La seconda edizione del format che vede arte e scienza unite per investigare le intime basi emozionali prodotte dal binomio vino & musica, quest'anno inviterà il pubblico a confrontarsi con cioccolati, vini aromatizzati, liquori e tante altre specialità. I primi eventi sono in programma nella sala Sammartino del Cineclub Arsenale a Pisa, in via San Martino (18 marzo, 22 aprile, 20 maggio). Le serate di degustazione estive (10 giugno e 8 luglio) saranno in spiaggia a Tirrenia al Bagno degli Americani (in caso di maltempo si torna nello spazio Sammartino). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: “Scene d’Amalfi” all’Antico Arsenale: al via la rassegna teatrale

Leggi anche: Al cineclub Arsenale la rassegna cinematografica sul compositore Francesco Filidei

Contenuti e approfondimenti su All'Arsenale di Pisa torna la rassegna...

Temi più discussi: Scalfire la roccia - Cutting through rocks: all’Arsenale il primo lungometraggio dei registi iraniani Mohammad Reza Eyni e Sara Khaki; Aviano, Niscemi, Camp Darby: ecco dove sono le basi USA e le armi nucleari in Italia; Al cineclub Arsenale la rassegna cinematografica sul compositore Francesco Filidei; L'Arsenale di Taranto diventa polo nazionale per le nuove fregate: dalla Difesa 60 milioni per il bacino galleggiante.

Pantani apre il Teatro dell’ArsenaleNon solo cinema all’Arsenale di Pisa. La Sala Sammartino dello storico cineclub toscano è pronta a ospitare il Teatro dell’Arsenale, il nuovo teatro off di Pisa, con la direzione artistica di Ubaldo ... lanazione.it

Arsenale 44 anni: Luogo di cultura oltre le proiezioniL’Arsenale compie 44 anni e continua a fare la stessa cosa di sempre: usare il cinema per creare relazione, confronto e comunità. In via San Martino, dal 1982 a oggi, è cambiato il mondo, sono ... lanazione.it

CINECLUB ARSENALE DI PISA: DAL 9 ALL’11 MARZO IL PRIMO LUNGOMETRAGGIO DI DUE REGSTI IRANIANI. NARRA LA STORIA DI SARA IN UNO SPERDUTO VILLAGGIO: È CANDIDATO ALL'OSCAR PER LA CATEGORIA MIGLIOR DOCUMENTARIO - facebook.com facebook