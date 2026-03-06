Allarme bomba in tribunale | evacuato il palazzo di giustizia

Venerdì 6 marzo il tribunale di Milano è stato evacuato a causa di un allarme bomba che ha coinvolto l’intero edificio. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente e hanno eseguito i controlli, senza riscontrare minacce concrete. L’edificio è rimasto vuoto per alcune ore prima di essere riaperto al pubblico. Nessun infortunato o dettaglio aggiuntivo è stato comunicato.

È successo nella mattinata di venerdì 6 marzo. Sul posto polizia, artificieri e vigili del fuoco Il tribunale di Milano è stato evacuato nella mattinata di venerdì a causa di un allarme bomba. Sul posto è al lavoro la polizia con gli artificieri, le unità cinofile e i vigili del fuoco. La struttura è stata evacuata per permettere le operazioni. Al momento non sarebbe stato trovato nessun ordigno e non risultano persone ferite. A lanciare l'allarme, intorno alle 9 del mattino, stando a quanto appreso da MilanoToday, sono state alcune telefonate alla questura che segnalavano la presenza di ordigni all'interno del palazzo di via Freguglia. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi.