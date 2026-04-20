Allarme bomba a Napoli Nord tribunale evacuato

Nella mattinata di oggi, il tribunale di Napoli Nord, situato nell’ex castello aragonese di Aversa, è stato evacuato a seguito di un allarme bomba. La notizia ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le procedure di sicurezza e di verifica. Finora non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali minacce o sui risultati delle ispezioni in corso.

Allarme bomba al tribunale di Napoli Nord. E’ quanto accaduto in mattinata con il palazzo di giustizia ubicato nell’ex castello aragonese ad Aversa che è stato evacuato.Intorno alle 11 sarebbe pervenuta una segnalazione in tribunale sulla presenza di un ordigno. Così sono cominciate le operazioni.🔗 Leggi su Casertanews.it Allarme bomba al tribunale di Napoli Nord: evacuato il personale Notizie correlate Allarme bomba al tribunale di Napoli Nord: evacuato il personaleMastella: “Centro determinante, ma deve recuperare ceto medio e parlare ai cuori. Aversa, scatta allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord: evacuato l’edificioAttimi di paura questa mattina al Tribunale di Napoli Nord, dove la segnalazione della presenza di un possibile ordigno ha fatto scattare le... Altri aggiornamenti Si parla di: Disinnesco ordigni: blocco totale tra Eboli e Battipaglia. Chiuse A2, SS19 e linea ferroviaria. Allarme bomba al tribunale di Napoli-Nord: area evacuata, verifiche in corsoAVERSA – Paura nella mattinata di oggi al tribunale di Tribunale di Napoli Nord, dove è scattato l’allarme per la presunta presenza di un ordigno all’interno dell’edificio. La segnalazione è arrivata ... casertace.net Allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord ad Aversa: evacuato l’edificioSul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che stanno verificando la veridicità della segnalazione; in via precauzionale, il tribunale è stato ... fanpage.it