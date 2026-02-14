Pioppo Futsal alla ricerca dei tre punti oggi arriva il San Vito Lo Capo al Pala Don Bosco di Palermo per un match che si prospetta ricco di insidie per i gialloverdi

Lo Bianco: "Match importante per rimanere nella parte alta della classifica, avversario da non sottovalutare!" Oggi pomeriggio il Pioppo Futsal torna tra le mura amiche del Pala Don Bosco di Palermo per 21ª giornata del Campionato di Serie C1, a far visita ai gialloverdi il San Vito Lo Capo. Tanti ex nel match di quest'oggi, in primis mister Basile che ha trascorso gli ultimi 5 anni sulla panchina dei biancoazzurri prima di approdare su quella gialloverde con al seguito Lo Bianco, Allegra e Parisi. La squadra pioppese si trova attualmente al settimo posto in classifica a quota 29 punti ed è reduce dalla sconfitta esterna per mano dell'Agrigento Futsal che la scorsa settimana si è aggiudicato la piena posta in palio con il risultato di 5-4; gli ospiti, invece, occupano l'ultima posizione con 4 punti e la scorsa settimana hanno conquistato la prima vittoria stagionale vincendo per 7-2 contro il Merlo C5 tra le mura amiche. Match d'alta classifica al Pala Don Bosco per la 18ª giornata di Serie C1, il Pioppo Futsal fa visita al Palermo C5 La 18ª giornata di Serie C1 si apre con una sfida di alta classifica al Pala Don Bosco, dove il Pioppo Futsal affronta il Palermo C5. Cuore e grinta non bastano al Pioppo Futsal, al Pala Don Bosco termina 8-4 per il Palermo C5 Nel match al Pala Don Bosco, il Pioppo Futsal ha perso 8-4 contro il Palermo C5. Palermo C5, l'uragano Giannola travolge il Pioppo: i rosa vincono 8-4Nella diciottesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con pirotecnico 8-4 sul Pioppo Futsal. A firmare il successo per la ... NEXT MATCH SERIE C1 2025/2026 - Girone A 21° Giornata Pioppo Futsal VS San Vito Lo Capo sabato 14 Febbraio 2026 Start ore 18:00 Pala Don Bosco Via S. Domenico Savio, 4 - Palermo PA