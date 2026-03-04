‘Donne e giustizia’ | l’incontro dedicato alla salvaguardia dei diritti per celebrare i 50 anni della parrocchia

Venerdì 6 alle 21 nella parrocchia di Santa Caterina Vegri si terrà l’incontro dal titolo “Donne e giustizia”. L’evento è dedicato alla tutela dei diritti femminili e si inserisce nelle celebrazioni per i 50 anni della parrocchia. La serata si svolge in via Pacinotti 54 e vedrà la partecipazione di diversi relatori e rappresentanti della comunità.

All’incontro saranno presenti Alberto Lazzarini (vicepresidente Odg Emilia Romagna) e i magistrati Nicola Proto e Silvia Marini ‘Donna e giustizia’ è il tema dell’incontro che si svolgerà venerdì 6 a partire dalle 21 nella parrocchia di Santa Caterina Vegri (via Pacinotti 54). Si tratta di una delle principali iniziative organizzate per festeggiare i cinquant’anni di fondazione della parrocchia, oggi guidata da don Andrea Masini. L’incontro sarà moderato da Alberto Lazzarini, vice presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna. E i relatori saranno i magistrati Nicola Proto e Silvia Marini. Proto è oggi avvocato generale alla Procura di Venezia dopo essere stato in Procura a Ferrara per 25 anni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

