Il 18 marzo alle 21 si terrà al Corsalone l’incontro finale della campagna referendaria che si oppone alle modifiche costituzionali. L’evento riunirà sostenitori e attivisti che hanno partecipato alla mobilitazione, con lo scopo di discutere e condividere le ultime raccomandazioni prima del voto. La serata è prevista come conclusione di un percorso di sensibilizzazione sulla questione.

Arezzo, 17 marzo 2026 – . Sarà un incontro conclusivo della campagna referendaria che vedrà un palco tutto al femminile. Questa la scelta che è stata fatta dal Comitato Giusto Dire NO! della vallata per questo ultimo appuntamento, un modo per collegare idealmente il voto di domenica prossima con quello che 80 anni fa vide protagoniste per la prima volta le donne, che furono determinanti anche nella scelta della Repubblica. Con quel voto del 2 giugno 1946 fu eletta anche l'Assemblea che avrebbe poi scritto il testo della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 18 marzo alle 21 al Corsalone incontro conclusivo della campagna referendaria contro le modifiche alla Costituzione

Articoli correlati

Mobilitazione del Pd in città per la campagna referendaria contro la modifica della Costituzione“In pochissimo tempo, meno di un mese, e sotto le festività natalizie, sono state raggiunte le firme necessarie per richiedere il referendum per...

La Fnsi contro Gratteri: le minacce al Foglio sono incompatibili con l’articolo 21 della Costituzione“Ho letto le parole di Gratteri al Foglio e contro il Foglio e mi hanno colpito”, dice Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione...