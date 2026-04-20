Alla piscina della Sciorba si prepara un match molto atteso tra il Ferencvaros e la Pro Recco, due delle squadre più forti del panorama europeo. Questa partita rappresenta la terza sfida stagionale tra le due formazioni e potrebbe essere decisiva per la qualificazione alla Final Four. La Pro Recco punta a conquistare il pass con due turni di anticipo, mentre il Ferencvaros cerca di ostacolare il loro cammino.

Il terzo faccia a faccia stagionale tra i due club più forti del panorama continentale offre ampie garanzie di uno spettacolo ai massimi livelli per tutti gli appassionati. Nell’incontro valevole per la quarta giornata del girone B del Quarter Final Stage di Champions League la Pro Recco, capolista a punteggio pieno, riceve alla Sciorba, fischio d’inizio previsto domani alle 20:30, il Ferencvaros, secondo a quota sei. Vincere consentirebbe ai padroni di casa di imprimere il sigillo della matematica sulla qualificazione alla Final Four. Nel duello tra due corazzate che si conoscono ormai a memoria sarà certamente decisiva la cura dei dettagli e la capacità di trovare gli accorgimenti grazie a cui riuscire a scardinare le certezze difensive degli avversari.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alla Sciorba arriva il Ferencvaros: la Pro Recco vuole il pass per la Final Four con due turni di anticipo

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