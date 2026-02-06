Coppa Italia la Sciorba ospita la Final Four | Pro Recco in pole sfida aperta tra AN Brescia e RN Savona

Questa sera alla Sciorba di Genova si gioca la Final Four di Coppa Italia. Pro Recco parte favorita, ma le altre due squadre, AN Brescia e RN Savona, sono pronte a mettere in difficoltà i campioni in carica. La partita segna l’inizio della nuova stagione e l’obiettivo è conquistare il primo trofeo, anche se il percorso è ancora tutto da scrivere.

È il momento di assegnare il primo trofeo stagionale. Il campionato si ferma per lasciare spazio alla Final Four di Coppa Italia. Cambia la struttura dell'evento che assegna il titolo, ma alla Sciorba di Genova, location prescelta per la manifestazione, lo spettacolo sembra essere garantito per un'intensa due giorni di gare. Le società, di comune accordo, hanno deciso ad inizio stagione di adottare il formato del torneo con quattro squadre rispetto alla Final Eight delle ultime annate. Si gareggia per decidere chi iscriverà il proprio nome nell'albo d'oro dopo la Pro Recco, vincitrice dell'edizione 2025 nella finale giocata a Napoli contro la Rari Nantes Savona.

